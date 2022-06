Công ty của Ông Cao Thắng có đang gặp khủng hoảng ?

Thậm chí nhiều người cho rằng, 6thSense chỉ có thể gây dựng thành công cho Đông Nhi còn ngoài ra mọi nghệ sĩ khác cùng nhà đều không có được sự may mắn này.

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng chia sẻ đã đến lúc phải bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua giới hạn của bản thân mình. Việc rời khỏi công ty mà Đông Nhi - Ông Cao Thắng chủ quản có lẽ sẽ mở ra 1 con đường đầy mới mẻ cho nữ ca sĩ trong tương lai.

Nói về sự nghiệp của Đông Nhi những năm gần đây, nữ ca sĩ đã rất thành công cả trong cuộc sống và con đường âm nhạc. Nổi bật nhất là liveshow TEN ON TEN - dự án cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi với sự góp mặt của 40.000 khán giả cùng nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz và đồng thời album cùng tên cũng đem lại nhiều thành tích ấn tượng.

Có thể nói, Đông Nhi đã là 1 cái tên vững vàng của Vpop nên cũng không quá áp lực khi làm nghề.

Cho đến gần đây, khi một fan của nữ ca sĩ đã tố ekip cô giành kênh YouTube FC Đông Nhi mà người này gầy dựng bấy lâu. Sự kiện như một "giọt nước làm tràn ly", thổi bùng lên căng thẳng âm ỉ giữa một bộ phận fan Đông Nhi với ekip 6thSense. Nữ ca sĩ sau đó đã có bài chia sẻ khiến cộng đồng fan bức xúc vào tối 12/5, lập tức lan rộng ra toàn bộ MXH tạo nên làn sóng phẫn nộ, thậm chí tẩy chay lớn chưa từng có trong sự nghiệp của Đông Nhi.

Ngay sau đó, Ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng đã có động thái xoa dịu dư luận. Với cương vị là người đứng đầu công ty - Ông Cao thắng gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đồng thời nhận về toàn bộ trách nhiệm và hứa sẽ khắc phục những sai sót không đáng có.

Đông Nhi cũng đã đăng tâm thư dài thứ 2, gửi đến FC và những người có liên quan. Nữ ca sĩ cho biết status đầu tiên là do cô viết lúc mất bình tĩnh, khiến nhiều người tổn thương.

Sự căng thẳng cũng dần được hạ xuống, đồng thời Đông Nhi khẳng định chưa bao giờ "quay lưng" với fan, "nhận được sự yêu thương của khán giả là một hạnh phúc lớn của người nghệ sĩ". Quả là 1 sự việc không ai mong muốn xảy ra và hiện tại dư luận cũng đã tạm hòa hoãn, Đông Nhi sau loạt đêm diễn live cũng đã kết nối trực tiếp với fan, phần nào làm dịu đi tình hình cho đến hiện tại. Tuy nhiên, đây có thể xem là 1 dấu ấn không tốt trong sự nghiệp của cô nàng.

Cũng chính từ đây, một bộ phận công chúng không theo dõi sự việc sẽ có cái nhìn không tốt dành cho Đông Nhi. Không ít hoạt động và nhãn hàng mà cô nàng làm đại diện hay tham gia cũng bị cư dân mạng kêu gọi "tẩy chay" dữ dội yêu cầu rút tên nữ ca sĩ.

Hiện tại, có thể nói Đông Nhi là nhân sự chủ lực và được 6thSense hỗ trợ "khủng" trong mọi dự án. Dẫn chứng gần đây nhất có thể kể đến Đôi Mi Em Đang U Sầu của nữ ca sĩ được 6thSense đầu tư rất mạnh cả về hình ảnh lẫn âm nhạc.

Tuy nhiên, khi nhìn vào nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối, giá như công ty có thể dành 1/3 sự đầu tư này cho các sản phẩm của dàn talent thì có lẽ đã giúp các nghệ sĩ tiềm năng có sự nghiệp ổn định và thành công hơn.

LipB và hành trình âm nhạc nhạt nhòa, thành viên lần lượt rời đi đầy tiếc nuối

LipB khi thành lập có 4 thành viên gồm: Annie (Nguyễn Thị Thu Thủy), Yori (Lê Võ Huỳnh Nga), Mei (Nguyễn Trần Thảo Quyên), Na Whan (ca sĩ gốc Hàn Quốc). Nhóm ra mắt vào tháng 11/2016 với ca khúc Love You Want You và hoạt động theo mô hình một girlgroup Hàn Quốc.

Sau khi ra mắt, Lip B đã cho phát hành các ca khúc như: Số Nhọ, Anh Ơi Anh À,… tạo được hiệu ứng khá tốt nhưng thật sự không quá nổi bật. Sau đó, nhóm nhạc này tạm ngưng hoạt động hơn một năm qua sau khi 2 thành viên Na Whan và Mei rời nhóm.