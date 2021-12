Công ty của Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa tài sản 54 tỷ đồng

Các đối tác gấp rút hủy hợp đồng với Ngô Diệc Phàm khi anh vướng vòng lao lý.

Vatti cũng là thương hiệu đầu tiên có động thái khởi kiện Ngô Diệc Phàm. Tài tử vốn là gương mặt đắt show quảng cáo, anh từng hợp tác với các nhãn hàng như Lancome, Kiehl's, thương hiệu đồ ăn nhẹ Bestore, mỹ phẩm Kans... Tất cả thương hiệu đều đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi bê bối của anh bị phanh phui. Trong khi đó, các dự án trong showbiz có nam ca sĩ tham gia cũng bị tổn thất nặng.

Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vào tối 16/8 vì tình nghi cưỡng hiếp. Anh hiện bị giam tại nhà tù quận Triều Dương, TP.Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước khi bị cảnh sát áp dụng lệnh chính thức bắt giữ, Ngô Diệc Phàm trải qua hơn 2 tuần tạm giam hình sự để điều tra về các cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ.

Thúy Ngọc