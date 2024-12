Công ty của đại gia xăng dầu Ninh Bình vừa bị ‘sờ gáy’ làm ăn ra sao?

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Công ty TNHH Trung Linh Phát (Công ty Trung Linh Phát) là đầu mối xăng dầu tại Ninh Bình, đứng đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn - hơn 195,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vừa bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh. Công ty Trung Linh Phát, do ông Trần Văn Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là một trong những "đại gia" xăng dầu lớn tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, hiện công ty đang đối mặt với tình hình tài chính khó khăn do các khoản nợ thuế, nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và nợ vay ngân hàng. Cụ thể, tháng 10/2023, Cục Thuế Ninh Bình đã công bố Trung Linh Phát đang nợ thuế hơn 178 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/7/2024, Trung Linh Phát nợ thuế lên tới hơn 195,8 tỷ đồng. Ngoài nợ thuế, đầu năm nay, Công ty Trung Linh Phát còn bị Bộ Công Thương yêu cầu nộp lại số tiền hơn 26 tỷ đồng nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và số tiền nợ đến thời điểm thu hồi giấy phép, cùng với lãi phát sinh, vào ngân sách Nhà nước. Công ty phải gửi bản sao các chứng từ chuyển nộp về Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Mới đây, Bộ Công Thương đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Trung Linh Phát, yêu cầu công ty này phải nộp trả giấy phép đã được cấp trước ngày 7/12. Đây là động thái mạnh mẽ của cơ quan chức năng khi doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu và nợ thuế trong nhiều năm. Trước đó, vào năm 2022, Công ty Trung Linh Phát đã không thực hiện đủ lượng xăng tối thiểu theo quy định, khiến hoạt động kinh doanh của công ty này bị nghi ngờ. Dù doanh thu năm 2021 tăng mạnh từ 3.104 tỷ đồng lên 7.749 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 144 triệu đồng. Hồi tháng 8, Công ty Trung Linh Phát đã bị xử phạt hành chính 245 triệu đồng do không duy trì hệ thống phân phối đúng quy định và không đảm bảo mức dự trữ bắt buộc xăng dầu. Công ty này cũng từng bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong 1 tháng (từ 19/6 đến 19/7/2024) vì vi phạm tương tự. Ngoài những sai phạm về thuế và Quỹ bình ổn giá, Công ty Trung Linh Phát còn vướng vào các khoản nợ xấu ngân hàng. Minh Đức