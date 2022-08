Công ty của Bầu Đức bị soi về khoản lỗ lũy kế gần 4 nghìn tỷ

Tập đoàn này cho biết đang vay ngắn hạn ngân hàng 691 tỷ đồng tại Sacombank; 499,99 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),... Đối với trái phiếu, HAG ghi nhận 5.876 tỷ đồng do BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do TPBank thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do Công ty TNHH Chứng khoán ACB thu xếp phát hành …

Về kế hoạch phát triển, Hoàng Anh Gia Lai đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2ha tại Gia Lai, dự kiến tháng 11 tới sẽ bán sản phẩm ra thị trường. Năm tới, công ty sẽ triển khai nuôi 1 triệu con heo mang thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Các sản phẩm từ nuôi gà, heo và trồng chuối, chưa kể sầu riêng... sẽ mang lại dòng tiền lớn để HAG trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm, khi doanh thu tăng hơn 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng) chủ yếu ghi nhận do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp âm, song tính đến 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ của công ty.