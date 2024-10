Công ty cấp nước lớn nhất nước Mỹ bị tấn công mạng

American Water, công ty cung cấp nước lớn nhất nước Mỹ, cho biết vừa bị tấn công mạng và phải đóng cửa một số hệ thống. Trong một tuyên bố, American Water cho biết đã phát hiện “hoạt động trái phép” trong mạng lưới và hệ thống máy tính vào ngày 3/10 và xác định đây là “kết quả của một sự cố an ninh mạng”. Hôm 8/10, công ty cấp nước lớn nhất nước Mỹ phải đóng cửa cổng dịch vụ khách hàng và chức năng thanh toán cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hãng sẽ không tính phí trả muộn hay các phí khác liên quan đến hóa đơn trong thời gian đóng hệ thống. Làn sóng tấn công mạng vào các hạ tầng trọng yếu như nước tại Mỹ đang gia tăng. Ảnh: Vice Một số vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào các công ty lớn của Mỹ đã khiến các hệ thống trực tuyến quan trọng bị đình trệ và gây hỗn loạn cho người dùng và doanh nghiệp, chẳng hạn vụ tấn công UnitedHealth làm ảnh hưởng đến việc cấp thuốc theo toa cho bệnh nhân hay trả tiền cho dịch vụ thăm khám. Đặc biệt, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng nước của Mỹ đang gia tăng. Tất cả các hệ thống cấp nước và nước thải đều có nguy cơ, dù lớn hay nhỏ, ở thành thị hay nông thôn, theo người phát ngôn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA). American Water cung cấp nước uống và dịch vụ nước thải cho hơn 14 triệu người. Hồi tháng 1, một nhà máy lọc nước ở thị trấn nhỏ tại Texas gần căn cứ Không quân Mỹ đã bị tấn công mạng. Theo Adam Isles, người đứng đầu bộ phận thực hành an ninh mạng của Chertoff Group, khả năng bảo mật của các hệ thống nước là kém nhất. Vào tháng 2, FBI cảnh báo Quốc hội Mỹ về việc tin tặc xâm nhập sâu vào cơ sở hạ tầng mạng của Mỹ để phá hoại, nhắm vào hoạt động xử lý nước, lưới điện, hệ thống giao thông và hạ tầng quan trọng khác. America Water đang trong giai đoạn điều tra ban đầu và "hiện tin rằng" không có nhà máy nước hoặc nước thải nào bị ảnh hưởng. Người dân vẫn có thể uống nước an toàn. EPA cảnh báo 70% hệ thống nước mà họ thanh tra đã không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trong Đạo luật Nước uống An toàn. Dù không đưa ra con số chính xác, EPA cho biết một số tồn tại "những lỗ hổng an ninh mạng đáng báo động", chẳng hạn mật khẩu mặc định không được thay đổi, cựu nhân viên vẫn có quyền truy cập hệ thống. Theo American Water, họ đóng cửa hệ thống khách hàng để bảo vệ dữ liệu. Còn quá sớm để xác định có bất kỳ thông tin khách hàng nào gặp nguy hiểm hay không. (Theo CNBC)