Công ty bạc tỷ của tổ đội GERNANG: Nâng vốn điều lệ từ 5 triệu lên 9 tỷ đồng, đã 3 lần đổi chủ, HIEUTHUHAI không còn là giám đốc

Hiện người đứng đầu công ty của GERNANG không phải là 1 trong 5 thành viên của tổ đội. Mới đây, thông tin tổ đội GERNANG thành lập công ty TNHH GERNANG đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào ngày 30/9/2020 có trụ sở tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình Ở thời điểm thành điểm thành lập, vốn điều lệ của GERNANG là 5 triệu đồng với 3 thành viên góp vốn gồm: Phạm Bảo Khang (Rapper HURRYKNG), Lâm Bạch Phúc Hậu (Rapper MANBO) và Trần Minh Hiếu (Rapper, ca sĩ HIEUTHUHAI). Người đại diện theo pháp luật của công ty là Lâm Bạch Phúc Hậu.

Rapper, ca sĩ HIEUTHUHAI Ngành, nghề công ty đăng ký kinh doanh bao gồm: Gia công cơ khí, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, buôn bán máy vi tính, hoạt động sản xuất phim điện ảnh, nghệ thuật và giải trí… Tuy nhiên cho đến năm tháng 2/2021, người đại diện theo pháp luật của công ty đã được thay đổi thành Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI). Đến tháng 11/2023, vốn điều lệ của công ty TNHH GERNANG cũng thay đổi, tăng từ 5 triệu đồng lên 9 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình Vào tháng 7 vừa qua, công ty của tổ đội GERNANG tiếp tục có sự thay đổi. Người đại diện pháp luật và chủ doanh nghiệp đã được chuyển cho một người không thuộc tổ đội này, bà Đỗ Thị Hồng Phúc.

Ảnh chụp màn hình Trên thực tế, chưa có thông tin chính thức về hoạt động của các thành viên tổ đội dưới trướng công ty GERNANG. Chính vì vậy người hâm mộ đều bất ngờ trước thông tin công ty GERNANG được thành lập. HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav đều ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với công ty NOMAD MGMT Vietnam, thuộc Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings.

Tổ đội GERDNANG GERDNANG là tổ đội hiphop gồm 5 thành viên: HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO, Negav và producer Kewtiie. GERDNANG được thành lập từ 2018, trong đó thành viên nổi tiếng nhất là HIEUTHUHAI. Nam rapper gây chú ý từ sau chương trình King of Rap, trở thành cái tên được săn đón sau nhiều bản hit triệu view như Exit Sign, Không thể say, Vệ tinh… Thành công của chương trình truyền hình thực tế được yêu thích nhất hiện nay 2 ngày 1 đêm là “cú hích” đưa tên tuổi của HIEUTHUHAI đến gần hơn với khán giả đại chúng. Dù trước đó GERDNANG vẫn ra mắt sản phẩm âm nhạc chung, có lượng người hâm mộ ổn định nhưng phải đến năm 2024, các thành viên trong tổ đội mới có sự vươn lên mạnh mẽ trong các hoạt động nghệ thuật. HIEUTHUHAI trở thành Quán quân chương trình Anh Trai Say Hi, thường xuyên đứng top đầu về mức độ thảo luận xuyên suốt chương trình. Loạt bài hát lọt Top Trending Youtube và bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của HIEUTHUHAI cũng có sự đóng góp của producer Kewtiie. Rapper HURRYKNG có màn thể hiện ấn tượng tại Anh trai Say Hi khi lọt Top 10 chung cuộc. Nam rapper này từng dừng chân ở Bán kết Rap Việt mùa 3 vào năm ngoái, trong khi thành viên cùng tổ đội là rapper MANBO mới chinh chiến trong Rap Việt mùa 4 năm nay. MANBO nhận được “cơn mưa” lời khen từ các HLV và cư dân mạng sau màn trình diễn tại vòng 1, là thành viên của đội HLV Karik.

Danh tiếng của các thành viên GERDNANG thăng hạng nhờ Anh Trai Say Hi Trái ngược với thành công của những người anh em, rapper Negav lại vướng vào tranh cãi phát ngôn và lùm xùm xoay quanh đời tư ồn ào trên mạng xã hội. Trước đó, Negav cũng là một cái tên nổi bật trong Anh Trai Say Hi, nhận được lượt bình chọn trong Top 10 tại chung kết. Tuy nhiên phát ngôn gây sốc tại concert ngày 28/9 của Anh Trai Say Hi đã khiến nam rapper vấp phải chỉ trích, phải khóa tất cả tài khoản mạng xã hội, hủy bỏ lịch trình và vắng mặt trong đêm concert thứ 2 của chương trình. Hiện thời gian quay trở lại showbiz của Negav vẫn đang bị bỏ ngỏ khi các chỉ số truyền thông cho thấy từ khóa Negav vẫn đang nhận về phần lớn tương tác tiêu cực. Theo Người đưa tin