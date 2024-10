Công ty AI nước ngoài phải xử lý dữ liệu người dùng Trung Quốc ngay tại đại lục

Trung Quốc sẽ triển khai một loạt các quy định an ninh mạng mới vào năm tới, nhấn mạnh vào an ninh quốc gia và yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh phải tăng cường bảo vệ dữ liệu. Các quy định quản lý an ninh dữ liệu mạng bao gồm 64 điều khoản dựa trên luật an ninh mạng và an ninh dữ liệu của Trung Quốc. Quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Theo quy định mới, các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến AI tạo sinh phải tăng cường đào tạo về xử lý dữ liệu, thực hiện các bước chuẩn bị phòng trừ rủi ro vi phạm dữ liệu. Các nhà khai thác dịch vụ AI không phải của Trung Quốc phải thành lập các trung tâm xử lý dữ liệu đặt tại Trung Quốc, nếu xử lý dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ quốc gia này. Bắt đầu từ 01/01/2025, Trung Quốc triển khai loạt quy định ANM mới trong bối cảnh bùng nổ AI. Ảnh: Nikkei Asia Theo các điều khoản chung, các cá nhân, tổ chức xử lý dữ liệu bị coi là làm suy yếu an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc lợi ích hợp pháp của Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Điều này áp dụng bất kể dữ liệu được xử lý trong nước hay ngoài nước. Các công ty và những bên khác tham gia vào quá trình xử lý dữ liệu được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và báo cáo với chính quyền trong vòng 24 giờ trong trường hợp vi phạm dữ liệu hoặc các vấn đề khác có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Các quy tắc này cũng cho phép các quan chức an ninh quốc gia tiến hành điều tra vụ việc khi cần thiết. Theo các quy tắc mới, nhà nước khuyến khích các nền tảng yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng Internet được cá nhân hóa trước khi truy cập các dịch vụ trực tuyến. Một đề xuất thiết lập ID mạng như vậy đã được chính phủ soạn thảo vào tháng 7. Việc đề cập đến ID mạng trong các quy định mới cho thấy chính phủ có ý định thúc đẩy biện pháp này. Từ năm 2017 đến năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã soạn thảo ba luật quản lý Internet. (Theo Nikkei)