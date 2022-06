Công trường đường cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An

Trải bạt lót nền đường.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua tỉnh Nghệ An, chiều dài 87,84km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) và đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An do nhiều nhà thầu thi công.