Công trình nước sạch xây xong để... "ngắm", dân vẫn phải dùng nước ô nhiễm

Your browser does not support the audio element.

Công trình xây xong cho người dân trồng hoa, chất rơm khô

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình nước sạch này được xây dựng vào năm 2014 tại xã Quế Cường (nay sáp nhập vào xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 5 tỷ đồng, do UBND xã Quế Cường (cũ) làm chủ đầu tư.

Công trình nước sạch ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn xây dựng hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ hoang.

Từ tháng 4/2017, công trình nước sạch trên được nghiệm thu hoàn thành, tuy nhiên công trình này không thể cung cấp nước sạch cho nhân dân địa phương nên bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Hiện tại, nhiều hạng mục công trình nước sạch ở thôn Xuân Lư đang xuống cấp nghiêm trọng, các hệ thống van bị rỉ sét, hư hỏng.

Trong khuôn viên công trình nước sạch thì cỏ, cây mọc um tùm.

Hai bể chứa xử lý nước sạch luôn trong tình trạng khô cạn, nhếch nhác. Trong khuôn viên công trình nước sạch, cây cỏ mọc um tùm. Ở một số khu vực đất trống, người dân tận dụng trồng rau. Hai căn nhà điều hành hệ thống xử lý nước sạch được người dân dùng làm nơi chứa rơm khô.