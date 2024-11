Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bên cạnh ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12. Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), nằm cạnh ngôi nhà nơi Đại tướng được sinh ra và gắn bó những năm tháng tuổi thơ. Đây là công trình thuộc dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư, tổng mức vốn 36 tỷ đồng. Sau một thời gian được thi công, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành. Khuôn viên Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có diện tích 882m2, trong đó nhà tưởng niệm quy mô 2 tầng với diện tích xây dựng 136m2. Tầng một có sảnh đón tiếp du khách thập phương, khu soạn lễ và hướng dẫn. Tầng hai là nhà gỗ truyền thống, chia thành 3 gian, với tổng diện tích sàn hơn 252m2. Ở tầng hai, ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại vị trí trung tâm và trang trọng với đôi câu đối: "Văn lo vận nước văn thành võ - Võ thấu lòng dân võ hóa văn". Không gian tầng hai cũng sẽ là nơi trưng bày, lưu giữ các kỷ vật, hiện vật gắn với cuộc đời Đại tướng. Bên cạnh nhà gỗ truyền thống 3 gian ở tầng 2, các hạng mục khác của công trình đều được làm bằng đá tự nhiên nguyên khối. Bên cạnh nhà tưởng niệm, các công trình phụ trợ khác, như hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe dọc bờ sông và bãi đỗ xe dọc đường Võ Nguyên Giáp… cũng đang được hoàn thiện. Công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục cây xanh, đèn chiếu sáng tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh nhà tưởng niệm là ngôi nhà đơn sơ với mái ngói và lá tranh lợp, được trông coi và chăm chút bởi người thân trong gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là địa chỉ được nhiều người ghé thăm, dâng hương tri ân và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công trình Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 với nhiều hạng mục được đầu tư, đảm bảo sự trang nghiêm và ý nghĩa với nhiều câu chuyện lịch sử được ghi chép, cất giữ. Nhà tưởng niệm dự kiến sẽ lưu giữ, trưng bày và giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi hoàn thành, Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đón người dân và du khách đến thăm viếng, tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.