Công thức cũ rích của công ty tạo nên BlackPink

Nhìn vào video âm nhạc của BabyMonster khiến nhiều người liên tưởng đến đàn chị cùng công ty – BlackPink, ở phiên bản ít tiền và đi theo công thức chung cộp mác YG: MV đóng hộp, mỗi thành viên một phân cảnh, bối cảnh thêm thắt các yếu tố khoe mẽ sự hầm hố, hoành tráng với những bộ cánh sặc sỡ, áo lông thú, cầm gậy bóng chày, chuyển cảnh liên tục, chú trọng biểu cảm của người hát…



Âm nhạc theo công thức, MV đóng hộp, khoe bối cảnh hoành tráng, quần áo hầm hố, sang chảnh là những thứ thường thấy ở YG. MV ra mắt của BabyMonster hay BlackPink cũng không ngoại lệ.

Công thức hát mở đầu có cấu trúc giống nhau, chấp vá, rap và chuyển tới đoạn điệp khúc, beat drop xập xình, đoạn cuối hát đồng thanh trên beat dồn dập, khoe vũ đạo cùng dàn vũ công được ép y nguyên vào Batter up.

Hướng đi mà nhiều fan Kpop đã thuộc làu của YG bởi trước đó Teddy đã xào nấu công thức tạo hit How you like that, Ddu-Du Ddu-Du, Kill this love… cho BlackPink. Xui cho BabyMonster, BlackPink vẫn còn quá hot. Các cô gái bị so sánh với đàn chị là điều hiển nhiên.

BabyMonster ban đầu có 7 cô gái, nhưng thành viên chủ lực người Hàn – Ahyeon – được coi là “át chủ bài” đã không thể ra mắt vì lý do sức khỏe. Công ty lên tiếng Ahyeon vẫn chưa rời nhóm nhưng nhiều nguồn tin cho biết nữ tân binh này không còn cơ hội để trở lại đội hình BabyMonster.