Công thức chế "mồi" khiến lao động trẻ dính bẫy nhóm buôn người

Theo Công an tỉnh An Giang, thời gian qua, cơ quan này đã tiếp nhận 7 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia.

Liên quan các vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Hữu Thơ, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo: "Người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.

Nếu người dân muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài thì cần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để được hướng dẫn cụ thể."

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thơ, gần đây nhất, tối ngày 18/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phối hợp Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Long Bình đã đưa 40 người nhập cảnh trái phép vào Trung tâm Giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú để lưu trú, giúp ổn định tinh thần, sức khỏe các nạn nhân vừa thoát được về nước.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, 40 công dân khai nhận đã bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, để làm việc cưỡng bức tại các casino. Do phải làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, thậm chí không được trả lương nên những nạn nhân này đã bất chấp nguy hiểm, lập kế hoạch tháo chạy khỏi sòng bạc, nhảy xuống sông Bình Di, bơi về Việt Nam.

Vỡ mộng nơi xứ người, có người may mắn được trở về gia đình nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc và bị bán qua lại giữa các chủ giống như nô lệ. Thậm chí, không ít người phải trả giá bằng tính mạng.

"Mọi người dân nên hết sức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của bọn lừa đảo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự, cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời", Thượng tá Thơ nhấn mạnh.