Công Phượng lại hụt Quả bóng vàng: Giá trị sắc áo đỏ

Tiếc cho Công Phượng khi một lần nữa vắng mặt trong cuộc đua tranh tới danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021, nhưng cũng đành phải như thế khi bản thân chân sút này cũng bỏ lỡ cơ hội rất lớn để giành ưu thế trước các đồng đội.

Có lý để tiếc vì tại AFF Cup 2020 vừa qua CP10 được trao khá nhiều cơ hội ra sân, nhưng rốt cuộc lại chơi rất “thường”. Chính vì vậy, tiền đạo gốc xứ Nghệ mới hụt hơi trong cuộc đua, dù đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn tại V-League 2021.

Danh sách top 5 các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Quả bóng vàng nam: Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh

Quả bóng vàng nữ: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuỳ (TP.HCM), Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Quả bóng vàng Futsal: Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoà Đà Nẵng), Khổng Đình Hùng (Sahako), Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)



Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ