Công nhân về từ Bình Dương không khai báo, Sơn La phong toả một Khoa Khám bệnh

Đối với Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống, phải phong tỏa Khoa Khám bệnh; phân luồng, tuyến, biển báo phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định; quản lý chặt 3 nhân viên thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân F0 và tiếp tục thực hiện truy vết các F2 trong bệnh viện.

Từ ngày 5/10 đến nay, toàn tỉnh Sơn La phát hiện 28 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong số các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.



