Công nhân ở trọ cả 3 đợt hỗ trợ không được nhận đồng nào: Tại sao?

Độc giả Mộc Trà:Em có làm ở công ty nhưng công ty nợ lương và tiền BHXH, công ty mới đóng đến tháng 10/2020, do đó em không nhận được gói hỗ trợ của BHXH. Em cũng đang ở trọ và đợt 1, 2, 3 đều không được nhận và nhất là đợt 3 nói là do đóng BHXH nên không thuộc diện được nhận. Vậy, cho em hỏi trường hợp của em là công ty không đóng tiền BHXH mà tổ trưởng nói là do đóng BHXH nên không được nhận. Nếu như vậy thì em phải làm sao để nhận được hỗ trợ?

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm: Về gói hỗ trợ đợt 3, Thành phố có quy định 55 nhóm. Danh sách đề xuất chi hỗ trợ do địa phương đề xuất và rà soát. Danh sách tham gia BHXH do cơ quan BHXH cung cấp. Theo đó, sẽ lọc ra những trường hợp không tham gia để đưa vào danh sách nhận gói hỗ trợ đợt 3. Có nghĩa là đang hưởng BHXH sẽ không được nhận hỗ trợ. Còn những trường hợp không hưởng BHXH ở thời điểm đó thì sẽ được đưa vào danh sách để nhận hỗ trợ.

Độc giả Nguyễn Hà:Theo khảo sát mới về vấn đề tiền lương, bên cạnh số lao động được giữ nguyên lương, tăng lương chiếm tỷ lệ nhỏ thì người lao động bị giảm từ 20-50%, thậm chí có nơi giảm tới 80%... Điều này cũng khiến người lao động quyết định về quê và băn khoăn khi trở lại TP.HCM tìm kiếm việc làm. Để giải quyết các khó khăn về lương/thu nhập, chế độ làm việc, Thành phố có sự hỗ trợ như thế nào cho DN nhằm thu hút người lao động trở lại làm việc?

Ông Nguyễn Văn Lâm: Thực ra, Nghị quyết 68 của Chính phủ quy định nhiều nhóm, trong đó có nhóm cho người lao động, nhóm cho doanh nghiệp, nhóm cho doanh nghiệp có dạy nghề cho người lao độg. Đối với chính sách, chúng tôi sẽ khảo sát thực tế và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cụ thể là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.