Công nhân mong được về quê đón Tết

Chia sẻ với phóng viên, nhiều công nhân bày tỏ, càng khó khăn, họ càng muốn về quê ăn Tết như một sự an ủi để “xốc” lại tinh thần.

Cũng như bao công nhân xa quê khác, cứ vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán cận kề, anh Tạo lại nôn nao. Anh chia sẻ: “Tính sơ sơ, tiền vé xe cho hai vợ chồng và đứa con đã mất hơn 5 triệu đồng cho một chiều về. Đã về quê thì phải mua sắm quà Tết cho cha mẹ, nội ngoại hai bên. Rồi còn tiền lì xì, mừng tuổi... tiết kiệm lắm cũng tiêu tốn hơn 10 triệu đồng. Qua Tết quay trở vào tốn thêm 5 triệu đồng tiền xe và khoảng 5 triệu đồng trang trải chi phí sinh hoạt chờ lương tháng đầu tiên”.

Năm nay, công ty ít việc, thu nhập của vợ chồng anh Tạo chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Dù khó khăn vợ chồng anh vẫn quyết năm nay bằng mọi cách phải về quê ăn Tết cùng gia đình. Để thực hiện mong muốn ấy, mỗi buổi chiều, khi vừa tan giờ làm, vợ anh lại tranh thủ đến đại lý lấy ít vé số bán tới 21 giờ để kiếm thêm vài chục nghìn đồng. Còn anh Tạo được công ty cho nghỉ ngày Chủ nhật thì ai thuê gì làm đó.

Chị Nguyễn Thị Xuân (quê Thái Bình) làm công nhân tại một công ty giày da ở thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến nay gần 10 năm. Chị Xuân chia sẻ: “Kể cả những năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, chưa bao giờ thu nhập của tôi giảm như bây giờ. Lương mỗi tháng hơn 7 triệu đồng, ngoài chi phí tiền nhà trọ, ăn uống,... tôi còn phải gửi về quê nuôi hai đứa con ăn học. Có con ở quê với ông, bà nên Tết năm nào tôi cũng phải về. Hơn một tháng nay, tôi bữa đói, bữa no để tiết kiệm, có ít tiền về quê. Cũng may năm nào công ty cũng lo vé xe cho cả hai chiều”.

Công ty thiếu đơn hàng, chị Trương Thị Hân (quê An Giang) thất nghiệp từ vài tháng nay. Cả gia đình chị Hân có bốn người giờ phụ thuộc vào tiền lương 8 triệu đồng/tháng của chồng chị. “Cả nhà cố gắng ăn uống đạm bạc, hạn chế chi tiêu chờ đến Tết về quê rồi tính tiếp”- chị Hân bộc bạch.

Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương Nguyễn Liêm cho biết, chưa lúc nào ngành gỗ gặp khó khăn như hiện nay. Doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, giờ làm vì thiếu hụt đơn hàng, nguyên liệu. Tuy nhiên, dù gặp khó khăn, năm nay nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất bằng cách giảm giờ làm để giữ chân người lao động, chờ phục hồi.