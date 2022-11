Công nhân mất việc cận Tết: 'Đến tuổi gần nghỉ hưu thì ai nhận vào làm nữa'

Sau nhiều năm làm việc, Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TP.HCM) thông báo kết thúc hợp đồng với gần 1.200 lao động, những người này đang loay không biết sẽ phải tìm công việc mới như thế nào, nhất là những nữ công nhân đã luống tuổi.

Gần nghỉ hưu thì ai nhận nữa!

Ngày nhận tin mất việc, người phụ nữ 51 tuổi tên Đặng Thị Hường với gương mặt khắc khổ như chết điếng người, không ăn, không ngủ. Hình ảnh cả nhà mong chờ những ngày lễ, Tết bà xách chút quà Sài Gòn về cứ vậy hiện ra trước mắt, cùng những nỗi lo…

"Tính sao đây, tôi cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa. Công ty thông báo cho chúng tôi làm hết ngày 30/11, nhưng khóa sổ trước 24/12. Bây giờ cận Tết rồi, mà cái đến cái tuổi gần nghỉ hưu thì ai nhận nữa. Tôi cứ ngỡ mình gắn bó với công ty đến lúc nghỉ hưu, ai ngờ...", nói đến đây, giọng bà Hường nghẹn lại.

Công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng, quận Tân Bình, TP.HCM sau giờ làm việc.

Trấn an tinh thần, bà Hường cho biết hơn 17 năm qua, bà rời Nghệ An vào TP.HCM làm công nhân, số tiền 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng giúp bà trang trải sinh hoạt, gửi tiền về quê để chăm lo cho con cái, gia đình. Tuy cuộc sống không mấy khá giả nhưng có được việc làm, đặc biệt ở tuổi ngoài 50 với bà là điều may mắn.

Bà Hường cho hay, hôm 31/10 vừa qua, lãnh đạo Công ty Tỷ Hùng thông báo đối tác nhập khẩu bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi tình hình kinh tế khó khăn, nên đã không ký kết đơn hàng. Dù tìm mọi biện pháp nhưng công ty không thể khôi phục sản xuất như kế hoạch.

Vì thế công ty phải thu hẹp toàn bộ khối sản xuất và một số đơn vị liên quan, chấm dứt hợp đồng lao động với 1.185 người, trong đó có đến 50% lao động là nữ ngoài 40 tuổi. Trong đợt nghỉ này, công nhân cũ làm vài năm, hay người làm mấy chục năm cũng được công ty trả lương tháng 13 và 2 tháng lương còn lại.