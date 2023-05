Công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá CSGT hy sinh

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây) về tội Giết người. Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Huyền My).

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã khám xét một số điểm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 người khác. Tổ công tác cũng thu thêm 1 kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh nghi là heroin.

Công an tỉnh Long An cho biết, khai với cảnh sát, tài xế điều khiển ô tô bán tải hiệu Ford Ranger thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy.