Công nhân cắt cỏ lia luôn cáp quang cao tốc

Sáng 24/4, công nhân cắt cỏ của đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (Vidifi) đã vô tình để lưỡi máy cắt làm đứt tuyến cáp quang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, hệ thống dây cáp được thiết kế chạy ngầm, nhưng có thể do đất ta luy bị sụt lún nên dây bị lộ trên mặt đất.

Đây là tuyến cáp quang nội bộ do Vidifi đầu tư để truyền dữ liệu giữa các trạm thu phí nhằm tính toán mức phí tài xế xe dán thẻ không dừng phải trả. Cáp quang đứt nên dữ liệu từ các trạm thu phí không truyền về trung tâm điều hành của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không thể kết nối với hệ thống xử lý của nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Làn ETC của các trạm thu phí bị đóng, chỉ mở làn phát thẻ giấy cho xe đi vào và ra khỏi cao tốc.