Công nghiệp bán dẫn Trung Quốc tiếp tục suy yếu bởi cấm vận

Dữ liệu NBS cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng IC của Trung Quốc đạt tổng cộng 295,8 tỷ đơn vị, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia (NBS) ngày 15/12, sản lượng IC trong tháng trước của Bắc Kinh giảm xuống 26 tỷ đơn vị, mức giảm hàng năm chậm nhất trong 5 tháng qua. Trong tháng 10, sản lượng IC của nước này giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2021, là mức giảm lớn nhất trong 1 tháng kể từ năm 1997 và vượt qua mức giảm kỷ lục 24,7% của tháng 8.

Sản lượng chip giảm chậm hơn so với tháng trước sau khi Bắc Kinh công bố lượng nhập khẩu chip giảm 1,4% so với cùng kỳ xuống còn 40,5 tỷ đơn vị, đánh dấu sự cải thiện so với con số giảm 13,7% của tháng 10.

Trung Quốc đang nỗ lực hướng tới khả năng tự cung tự cấp bán dẫn thông qua cam kết hỗ trợ và bơm vốn đầu tư cho ngành công nghiệp này ở trong nước nhằm đối phó với các hạn chế leo thang của Mỹ gần đây.

Vào tháng 10, Washington đã mở rộng phạm vi kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao nhằm vào các nhà sản xuất chip ở Trung Quốc, sau khi chính quyền Biden ban hành Đạo luật Khoa học và Vi xử lý trong tháng 8 để thúc đẩy sản xuất IC tại Mỹ.