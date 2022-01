Công nghệ tuần qua: Lô card đồ họa bị đánh cắp 'bay' sang Việt Nam

Lần đầu tổ chức thi Học sinh với An toàn thông tin

Ngày 13/1, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT), và Cục trẻ em (Bộ LĐTB&XH) giới thiệu về cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin năm 2022.

“Đây là năm đầu tiên cuộc thi được Hiệp hội chủ trì tổ chức và sẽ được duy trì, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam hàng năm”, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VINASA cho biết thêm.

Các thí sinh sẽ dự thi trực tuyến qua website thihsattt.vn. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 tài khoản để dự thi; thí sinh chỉ được thi 1 lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian thi, dự kiến kéo dài từ 3/3 đến 24/3/2022.

