Công nghệ pin mới của Honda có thể thay đổi cuộc chơi xe điện

Theo Keiji Otsu, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Honda, công nghệ pin thể rắn được sản xuất hàng loạt sẽ mở ra bước ngoặt mới của kỷ nguyên xe điện. Nhận định này được ông Otsu đưa ra trong buổi khai trương dây chuyền sản xuất thử nghiệm pin thể rắn tại thành phố Sakura, Tochigi, Nhật Bản. Cơ sở rộng 27.400 mét vuông này được đầu tư 43 tỷ yên (khoảng 277 triệu USD) và dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm pin vào tháng 1/2025. Tuy vậy, các kỹ sư Honda cần kiểm tra quy trình sản xuất, công nghệ, chi phí sản xuất và xác định các thông số kỹ thuật chính xác của pin trước khi đi vào sản xuất hàng loạt. Theo Honda, quá trình này sẽ hoàn tất vào nửa cuối thập kỷ này. Dây chuyền sản xuất thử nghiệm pin thể rắn của Honda tại Nhật Bản.

Giám đốc Otsu mô tả công nghệ pin thể rắn là nhân tố có thể thay đổi cục diện của kỷ nguyên xe điện. Ông cho biết loại pin này sẽ giúp tăng gấp đôi phạm vi hoạt động so với pin lithium-ion hiện tại vào cuối thập kỷ này và tăng lên 2,5 lần vào những năm 2040. Điều đó có nghĩa là xe điện của Honda có thể đạt được phạm vi di chuyển lên tới gần 1.000 km chỉ với một lần sạc vào năm 2029. Khi đó, tầm vận hành của hầu hết các ô tô điện Honda sẽ được nâng lên dù khối pin không thay đổi kích thước, ngược lại còn giảm do tăng mật độ năng lượng. SUV điện Honda e:Ny1.

Honda đặt mục tiêu giảm 50% kích thước pin, 35% trọng lượng và 25% chi phí so với mức hiện tại. Việc giảm chi phí đóng vai trò là “chìa khóa” để giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giảm sút hiện nay. Honda tuyên bố sẽ tăng sản lượng xe điện lên hơn 2 triệu chiếc trong vòng năm năm tới. Hãng dự đoán xe chạy bằng pin và nhiên liệu hydro sẽ chiếm 40% doanh số bán hàng vào thời điểm đó và đạt 100% vào năm 2040. Không chỉ ứng dụng pin thể rắn trên ô tô, Honda còn dự kiến áp dụng công nghệ này cho nhiều loại sản phẩm di chuyển khác như xe máy và thậm chí là máy bay. Hãng xe Nhật Bản cũng đề cập tới khả năng bán pin thể rắn tự sản xuất cho các thương hiệu khác. Trước đó, Honda đã hợp tác với Nissan để phát triển pin và động cơ, tạo tiền đề cho việc mở rộng công nghệ này sang nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh Honda, đối thủ đồng hương của họ là Toyota cũng đang đẩy mạnh việc phát triển công nghệ pin thể rắn. Họ đặt mục tiêu tung ra thị trường sản phẩm xe điện với công nghệ pin mới vào năm 2027 rồi đưa vào sản xuất hàng loạt từ 2030. Lê Tuấn