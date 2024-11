Công nghệ pin ấn tượng giúp Xiaomi SU7 Ultra nổi bật

Mẫu xe điện Xiaomi SU7 Ultra đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đường đua Nürburgring (Đức) khi trở thành chiếc xe điện 4 cửa nhanh nhất thế giới. Ngoài phiên bản Xiaomi SU7 Ultra dành cho đường đua, Xiaomi cho biết công ty cũng sẽ cho ra mắt một phiên bản trên đường thường có tốc độ gần tương tự và công nghệ tiên tiến không kém. Điểm nổi bật của Xiaomi SU7 Ultra chính là hệ thống pin độc đáo, điều này rất quan trọng đối với bất kỳ thiết bị điện tử nào bởi nếu không có điện, xe không thể hoạt động. Theo thông tin đăng tải, pin của Xiaomi SU7 Ultra được trang bị công nghệ tiên tiến nhất với hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. Công nghệ pin độc đáo trên Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi đã giới thiệu pin Ningde Times Kiri II rất mới mẻ trên thị trường ô tô điện với những cải tiến kỹ thuật đáng kể. Pin trang bị công nghệ “cực âm mạng siêu điện tử” giúp tạo ra một mạng điện tử kết nối tốt, từ đó nâng cao tốc độ phản ứng của vật liệu cực âm với tín hiệu phóng điện và cải thiện hiệu suất của pin lithium-ion. Điện cực âm của pin áp dụng công nghệ “than chì vòng ion nhanh” giúp tối ưu hóa bề mặt của vật liệu catốt bằng lớp phủ xốp, từ đó cải thiện tốc độ trao đổi điện tích và hiệu suất làm việc của lithium-ion. Với những tính năng vượt trội này, Xiaomi SU7 Ultra không chỉ là một chiếc xe mạnh mẽ về tốc độ mà còn có mức giá cạnh tranh trong phân khúc siêu xe. Theo các thử nghiệm thực tế diễn ra vào ngày 28/10, công suất đầu ra tối đa của Xiaomi SU7 Ultra đạt tới 1.330 kW. Điều này cho thấy, ngay cả khi chỉ sử dụng 20% công suất, xe vẫn có thể xả hơn 800 kW. Một điểm nổi bật khác là điện trở trong của tế bào pin chỉ còn 0,25 mΩ, đây là một trong những mức thấp nhất trong số các tế bào pin sản xuất hàng loạt trên toàn cầu. Bộ pin của Xiaomi SU7 Ultra được trang bị công nghệ làm mát chủ động tiên tiến, với diện tích làm mát bề mặt lên tới 7,3 m², gấp đôi so với hệ thống làm mát đáy. Khả năng chịu nhiệt của bộ pin cũng được cải thiện, với mức truyền nhiệt thấp hơn 70% so với làm mát đáy. Công suất truyền nhiệt tối đa của bộ pin đạt 18 kW giúp đảm bảo rằng Xiaomi SU7 Ultra không bị quá nóng và duy trì hiệu suất ổn định. Trong các bài thử nghiệm trên đường đua Nürburgring, Xiaomi SU7 Ultra đã đạt tốc độ tối đa trong hai vòng đua dài hơn 20 km mà không làm nhiệt độ pin vượt quá 55°C. Dự kiến ra mắt vào tháng 3/2025, Xiaomi SU7 Ultra sẽ có mức giá 814.900 nhân dân tệ (khoảng 105.845 euro), cao hơn đáng kể so với phiên bản Xiaomi SU7 thông thường. Tuy nhiên, với những cải tiến vượt trội về công nghệ và hiệu suất khiến mẫu xe này hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái xe điện đẳng cấp cho người tiêu dùng.