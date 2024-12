Công nghệ kính chắn gió mới của Hyundai có thể khử sương mờ chỉ trong vài giây

Hãng xe Hyundai đã công bố công nghệ kính chắn gió mới cho phép tự tạo ra nhiệt để sấy kính hoặc làm tan băng tuyết nhanh hơn, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng. Mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ thấp khiến nhiều tài xế sẽ phải bật chế độ sưởi để giữ ấm, đồng thời bật thêm chế độ sấy kính hạn chế tình trạng hấp hơi kính lái và gương chiếu hậu bên mỗi khi trời mưa. Thông thường, thao tác này sẽ mất khoảng hơn 10 phút. Công nghệ kính lái mới của Hyundai giúp tan băng và khử sương mờ nhanh chóng. Ảnh Hyundai Nhưng Hyundai đang hướng đến mục tiêu thay đổi điều đó bằng sản phẩm mới mà hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc này gọi là "Kính sưởi phủ kim loại". Không giống như hệ thống khử sương mờ truyền thống sử dụng luồng gió nóng của điều hòa, bản thân kính chắn gió này có thể tạo ra nhiệt, làm tan băng tuyết và khử tình trạng hấp hơi kính lái nhanh hơn đáng kể. Hyundai cho biết kính chắn gió có bốn lớp: Kính ngoài, màng phim PVB, lớp phủ kim loại và kính trong. Trong đó, lớp phủ sẽ khoảng 20 lớp kim loại, bao gồm bạc (Ag). Khi dòng điện chạy qua, lớp phủ kim loại sẽ hoạt động như một bộ phận giúp tăng nhiệt độ khi chúng được đặt bên trong lớp kính chắn gió. Kính chắn gió có thể tự tạo ra nhiệt nhờ hệ thống điện 48V tách biệt với hệ thống 13,5V của xe, cho phép kính nóng lên đến nhiệt độ tan băng nhanh hơn đáng kể so với hệ thống sấy kính truyền thống. Thông thường, hệ thống sấy kính sẽ mất vài phút để làm nóng vì chúng dựa vào kết nối của động cơ với máy nén điều hòa. Thử nghiệm cho thấy kính chắn gió mới của Hyundai chỉ mất 5 phút để làm sạch kính hoàn toàn ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Ảnh: Hyundai Các thử nghiệm nghiêm ngặt của Hyundai cho thấy nó có thể rã đông kính chắn gió hoàn toàn đóng băng ở nhiệt độ dưới 0 độ C trong 5 phút. Trong khi, hệ thống sấy kính của xe điện sẽ mất 10 phút, còn trên xe sử dụng nguồn điện 13,5V sẽ mất 15 phút. Không chỉ có tác dụng trong mùa đông, kính chắn gió mới của Hyundai còn có hiệu quả ngăn chặn năng lượng nhiệt mặt trời, một yếu tố chính góp phần làm tăng nhiệt độ bên trong xe trong điều kiện nắng nóng. Theo hãng xe Hàn Quốc, kính được phủ kim loại có thể ngăn chặn hơn 60% tổng năng lượng mặt trời. Như vậy, nhiệt độ bên trong xe có thể chênh lệch thấp hơn 8 độ C so với môi trường nhiệt độ bên ngoài, nhờ đó hệ thống điều hòa của xe sẽ không phải làm việc vất vả và tốn năng lượng hơn. Điều đó sẽ rất hữu ích đối với các chủ xe điện bởi họ có thể tận hưởng phạm vi di chuyển nhiều hơn nhờ mức tiêu thụ điện năng cho việc sấy sưởi kính lái ít hơn. Theo Motorbiscuit