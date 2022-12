Công nghệ đằng sau siêu phẩm 'Avatar 2'

“Ông ấy được sinh ra với năng lực của một nhà khoa học. Cameron luôn tìm kiếm vấn đề cần giải quyết”, Daniel Goldin, cựu giám đốc của NASA nói với trang QG.

Máy quay Sony Venice được lựa chọn sử dụng cho Avatar: The Way of Water. Ảnh: CineD.



Ở bộ phim mới nhất, Cameron và đội ngũ của mình xây dựng một hệ thống camera mới dựa trên giải pháp có sẵn. Họ chọn loại máy quay Venice của Sony cho bộ phim này.

Công ty Nhật Bản cho biết họ đã kết hợp với Lightstorm Entertainment, công ty sản xuất Avatar: The Way of Water để tùy chỉnh chiếc Venice cho mục đích ghi lại hình ảnh 3D. Nguyên tắc thực hiện được Cameron sử dụng từ bộ phim 3D đầu tiên. Họ ghép nối 2 camera để tạo ra hệ thống lập thể.

Bên cạnh đó, công ty còn tinh chỉnh chiếc máy để giảm trọng lượng của toàn bộ thiết bị quay. Bằng cách này, họ có thể sử dụng tự do và linh hoạt hơn. Điều này phù hợp với nhiều cảnh quay dưới nước của The Way of Water.