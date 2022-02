Công nghệ chống dịch: Nhiều bài học từ cuộc thực chiến lớn

Giải bài toán đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng

Một điểm yếu trong việc phát triển và đưa vào cuộc sống các ứng dụng, nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là khâu đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dùng. Tiêu biểu như, hồi tháng 10, một chuyên gia công nghệ người Việt tại nước ngoài đã cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu khoảng 25 triệu người dùng nền tảng tiêm chủng Covid-19. Về sự cố này, tại Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2021 diễn ra ngày 25/11, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cũng cho biết: “Có khả năng lộ lọt thông tin hàng chục triệu người tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021”.

Mặc dù qua theo dõi của cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện thông tin, dữ liệu kể trên bị khai thác, sử dụng hay rao bán, song rõ ràng, vụ việc này đã buộc các cơ quan, đơn vị chủ trì phát triển các ứng dụng, phần mềm chống dịch phải xem xét, phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân cũng như có giải pháp để khắc phục lỗ hổng.