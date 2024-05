Cọng lông chim này có gì đặc biệt mà đắt hơn vàng?

Bắt đầu, nhà đấu giá dự kiến sẽ thu về từ 2.000 đến 3.000 USD, tuy nhiên, phiên đấu giá đã kết thúc với con số 46.521 đô la New Zealand, tương đương 28.365 USD.

Một chiếc lông vũ của loài chim Huia, đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ XX, vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục. Đây là loài chim đặc hữu của New Zealand, và chiếc lông vũ này vẫn được bảo quản trong tình trạng tốt.

Leah Morris, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật trang trí của công ty bán đấu giá Webb's, đơn vị chịu trách nhiệm đấu giá chiếc lông vũ của chim Huia, tin rằng tình trạng tuyệt vời của chiếc lông vũ này, cùng những truyền thuyết về loài chim Huia, đã giúp đẩy giá bán của chiếc lông vũ lên cao.

"Chim Huia là một loài chim biểu tượng và rất nhiều người thực sự có mối liên hệ nào đó với loài chim này", Leah Morris chia sẻ. "Cọng lông vẫn ở tình trạng tốt, không bị hư hỏng. Bạn vẫn có thể nhìn thấy rõ màu sắc trên cọng lông này".

Mẫu vật này là một trong những chiếc lông vũ Huia đẹp nhất mà nhà đấu giá từng thấy được bán ra thị trường.

Danh tính của người bán lẫn người mua chiếc lông vũ này không được tiết lộ, nhưng Morris cho biết cả hai đều là người New Zealand. Chiếc lông vũ của chim Huia được xem là "báu vật quốc gia", do vậy chính phủ New Zealand không muốn chiếc lông vũ này bị bán ra nước ngoài.