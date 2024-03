Bạn quên thoa kem chống nắng vào ngày nắng gắt và bị cháy da, lúc này túi trà lọc đã qua sử dụng sẽ là vị cứu tinh của bạn. Chất axit tannic và theobromine có trong trà giúp hấp thụ nhiệt từ vùng da bỏng nắng, các thành phần khác của trà giúp tái tạo vùng da tổn thương. Bạn chỉ cần massage vết bỏng nắng với túi trà lọc ướt để làm dịu da.

Làm dịu vết bầm tím và các vết xước nhỏ

Chất tanin và caffeine trong trà có tác dụng làm co mạch máu. Các vết bầm tím xuất hiện là do mao mạch dưới da bị vỡ. Khi bạn đặt túi lọc trà lên vết bầm, các mao mạch dưới da sẽ co lại, giúp vết bầm nhanh tan hơn. Thao tác này cũng có thể áp dụng với các vết xước nhỏ để làm máu đông nhanh hơn.

Giảm quầng thâm, bọng mắt

Đây là một công dụng tuyệt vời của trà túi lọc đã qua sử dụng mà kết quả khiến nhiều người kinh ngạc. Bạn chỉ cần ngâm hai túi trà lọc, vắt hết nước và để nguội, rồi nhắm mắt và đặt túi trà lên mắt trong vòng 15 phút.

Tính kháng viêm của túi trà lọc khiến nó trở thành một bài thuốc tại nhà phổ biến cải thiện tình trạng bọng mắt, thâm quầng.

Trị mẩn đỏ và vết côn trùng cắn