Công dụng rau tiến vua nửa triệu/kg nhiều người đua nhau mua dịp Tết

Phòng chống ung thư

Trong y học, nhiều nghiên cứu chỉ ra chất phytonutrients có trong rau tiến vua giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc ung thư: Vú, dạ dày và tá tràng.

Chống lão hóa, thanh nhiệt, giải độc

Rau tiến vua một loại thực phẩm giàu protein, pectin, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Do đó ăn rau tiến vua thường xuyên bạn sẽ cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống. Trung tâm giám sát thực phẩm quốc gia Trung Quốc đã công nhận rau tiến vua là loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu. So với các loại hoa quả thông dụng trên thị trường như bưởi, cam, xoài, dứa thì rau tiến vua có nhiều công dụng tốt hơn. Đặc biệt ăn rau tiến vua rất mát giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc tốt.

Tốt cho phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi

Rau tiến vua là loại rau có tính bình và ôn hòa. Do đó phụ nữ mang thai và cho con bú đều có thể dùng được. Hơn nữa, rau tiến vua giàu hàm lượng dinh dưỡng với sắt, canxi, phốt pho, kẽm, pectin và các axit amin khác nhau. Đây là các hoạt chất cần cho trẻ sơ sinh hình thành cơ thể, não bộ. Rau Tiến Vua giàu các loại vitamin A, C, B, E rất tốt cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt vitamin E giúp cho phụ nữ mang thai giảm tỉ lệ bị sảy thai và sinh non.