Công dụng ít biết của dây an toàn

Túi khí và dây an toàn ô tô là hai bộ phận hoạt động độc lập riêng biệt và đều có tác dụng bảo vệ tài xế khi gặp sự cố. Tuy nhiên nhiều thí nghiệm thực tiễn cho thấy, túi khí có thể không đạt được hiệu quả như mong muốn nếu người điều khiển xe không thắt dây an toàn. Bởi khi gặp sự cố, dù túi khí có bung thì tài xế vẫn có thể bị văng ra ngoài hoặc va đập với các bộ phận trong xe.

Do vậy, việc thắt dây đai ô tô là rất cần thiết để bộ phận này cùng túi khí có thể hỗ trợ nhau, phát huy tối đa tác dụng khi cần.

Hoặc không thắt dây an toàn khi túi khí bung sẽ tác động một lực rất lớn đến mặt, đầu và ngực người ngồi trên xe (ngồi ghế trước). Vì vậy, dây an toàn sẽ giúp người trên xe có được vị trí phù hợp và an toàn trong trường hợp khi túi khi bung.