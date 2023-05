Công dụng của nấm tràm và 5 cách chế biến độc đáo

Có một số người thắc mắc rằng " nấm tràm có độc không", theo như một số nguồn nghiên cứu thì nấm tràm ăn rất an toàn và lành tính.

Một nghiên cứu khác ở chuột đánh giá hoạt động kháng u tylopilan, một liên kết β-(1→3) (1→6) glucan được phân lập từ nấm tràm (T.felleus), tiêm vào cơ thể chuột đã gây nhiểm ung thư với liều liều tiêm duy nhất (25 hoặc 50 mg tylopilan/ mỗi con chuột) làm kéo dài thời gian tồn tại trung bình của những con chuột được tiêm các tế bào khối u từ 17,5 đến 22,8 ngày so với những con chuột mang tế bào ung thư nhưng không được sử lý dịch nâm (Grzbek et al, 1994) .

Chống khối u và tế bào ung thư: Dung dịch polysaccharide chiết xuất từ sợi nấm tràm (T.felleus)và cấy trong phúc mạc của chuột bạch ở một liều 300 mg/kg ức chế sự tăng trưởng của dòng tế bào khối uSarcoma 180 và mô thể rắn ung thư Ehrlich khỏi 100% (Ohtsuka et al, 1973) .

Kháng viêm: Nấm tràm (T. felleus) đông khô thử nghiệm ở chuột cho thấy ức chế đáng kể tình trạng viêm nhiểm ở liều tiêm dịch chiết trên 50 mg/kg (dưới da), trong khi dùng đường uống không có kết quả đáng kể (Kohlmunzer et al, 1977) .

Theo quan điểm đông y rất tốt vì chữa được mỏi mệt, cảm cúm, nhức đầu và có tác dụng làm bổ nội tạng nhờ chất dầu tràm ở trong nó vị đắng ấy lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, do vậy nấm tràm còn có tác dụng giã rượu.

Nấm tràm chỉ mọc sau những cơn mưa đầu mùa trong các rừng tràm, nấm tràm mọc rất nhanh nhưng cũng chóng tàn. Vào mùa thu, khi những cơn mưa trút xuống những khu rừng tràm, cũng là lúc những bụi nấm tràm đua nhau mọc lên. Nấm tràm bắt đầu rộ dần và kéo dài khoảng hơn tháng thì hết mùa do đó mỗi năm có hai đợt hái nấm vào tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Mỗi đợt nấm tràm ra chỉ có trong vòng một tuần lễ

Những bào tử nấm như đợi sẵn nhanh chóng xuyên qua những lớp lá mục để thành hình những cây nấm. Ngày đầu li ti nhưng đến ngày tiếp theo đã to tròn, sau đó vài ngày cây nấm sẽ héo rủ. Ở những khu đồng dưới thảm lá mục tạo nên độ ẩm ướt và cũng là điều kiện thích hợp cho loại nấm này tranh nhau đội lớp thảm mục của lá tràm để vương lên.

Ngược lại, nấm bạch đàn tuy lớn hơn những lại có màu nhạt hơn, vị lại không béo, không nhân nhẫn đắng, không ngọt hậu, không có vị the the và có độ nhớt bằng nấm tràm, tóm lại là không ngon bằng nấm tràm.

Các món ăn nấu từ nấm tràm có vị đắng đặc trưng, khi ăn có cảm giác nhân nhẫn nhưng theo dân gian, chính vị đắng ấy lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, do vậy nấm tràm còn có tác dụng giã rượu vô cùng hiệu quả. Ai đã quen ăn nấm tràm lại thấy nấm béo, giòn, ăn quen thì “ghiền”. Đặc biệt, sau khi ăn xong uống nước nghe the the ở đầu lưỡi, nhưng chỉ lát sau lại cảm thấy có vị ngọt hậu rất dễ chịu.

Nấm tươi muốn bớt đắng hãy rửa thật sạch và trụm qua nước sôi có vài lá ổi bên trong sau đó ngâm tiếp trong nước lạnh 15 phút. Chính vị đắng của nấm tràm đã làm nên hương vị đặc biệt của những món ăn có nó.

1. Canh chay nấm tràm rau mông tơi (tác giả Chan’s Cook)

Chuẩn bị

- Rau mồng tơi, rau dền đỏ

- Nấm tràm

- Dầu ăn, boa rô

- Bột nêm, mì chính, muối, tiêu, ớt trái đỏ

Thực hiện

- Lặt rau mồng tơi, rau dền đỏ rồi rửa sạch để ráo.

- Nấm tràm ướp với bột nêm, mì chính, (nấm cắt đuôi ngâm muối rửa sạch)

- Cho dầu vào chảo phi thơm vs kiệu (boa rô) cho nấm vào tao. Tiếp theo đổ nước vào nấu sôi, nước sôi cho rau vào trộn đều. Rau chín thì nêm tí muối vừa khẩu vị tắt lửa rắc tiêu.

- Nếu ăn cay cắt thêm trái ớt nhé

2. Nấm tràm kho tiêu xanh

Chuẩn bị

- 100gr nấm tràm khô

- 1muỗng ăn cơm tép mỡ

- 2 nhánh tiêu xanh

- Nước tương. Muối Đường. Bột ngọt. Tỏi

Thực hiện