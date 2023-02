Công dụng chữa bệnh của quả đu đủ có thể bạn chưa biết

Vitamin C và A trong quả sẽ giúp hệ miễn dịch làm việc tốt hơn, nhất là nguy cơ phòng chống các loại bệnh thường xuất hiện khi giao mùa như: cảm, cúm, viêm tai...

4. Ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng

Tạp chí Nhãn khoa (AOO) của Hoa Kỳ đã khuyến cáo nên ăn 3 suất rau xanh, hoa quả/ngày, sẽ giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác (AMRD).

Cụ thể làm giảm được tới 36% nguy cơ so với những người chỉ ăn 1-1,5 suất. Loại hoa quả tốt nhất có thể ngăn ngừa bệnh ARMD bao gồm cà rốt, đu đủ vì chứa nhiều vitamin C, A, E, carotenoid, chất chống oxy hóa. Có thể chế biến quả dưới dạng sa lát, nước ép hoặc ăn trực tiếp.

5. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp

Mặc dù sử dụng liều cao vitamin C có thể làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương nhưng vitamin C có trong thực phẩm, đặc biệt là đu đủ, lại có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh polyarthiritis, một dạng bệnh viêm khớp dạng thấp. Kết luận trên được dựa theo nghiên cứu với hơn 20.000 người sử dụng vitamin C có trong đu đủ và phát hiện thấy có tác dụng rất cao trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm gây đau nhức ở người bệnh.

6. Tăng cường chức năng phổi

Những người nghiện hút thuốc lá hoặc phải sống trong môi trường có khói thuốc (hút thuốc thụ động) nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, trong đó có đu đủ.