Cũng giống như trái cây nhiệt đới phổ biến có thể được làm thành đồ uống, mứt và các loại thực phẩm khác, lá của nó cũng có thể. Ví dụ, chúng có thể được ủ để làm trà, giúp giải phóng các chất có lợi như vitamin C và flavonoid như quercetin.

Theo Medical Daily, trong đó phải kể đến công dụng chống ung thư của lá ổi. Điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào.