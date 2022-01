Công dụng bất ngờ của cải bó xôi với ung thư đại trực tràng

Your browser does not support the audio element.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ăn rau cải bó xôi có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng xuống một nửa.

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Khoa học Y tế TAMU cũng khẳng định lại đặc tính chống ung thư của rau cải bó xôi và điều tra cách loại rau này tương tác với vi khuẩn đường ruột.

Cải bó xôi ức chế sự phát triển của polyp đại trực tràng. Trong tất cả các trường hợp ung thư đại trực tràng, loại di truyền có tính chất gia đình chỉ chiếm 10-15%. Hơn nữa, chỉ 5-10% polyp phát triển thành ung thư đại trực tràng.