Cộng đồng người Việt tại Nhật: tổ chức hai giải bóng đá quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3

Ngày 15/9, tại Nhật Bản đã diễn ra đồng thời 2 giải bóng đá của cộng đồng người Việt ở cả 2 miền Nam - Bắc của xứ sở Mặt Trời Mọc, nhằm phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (bão Yagi). Các giải thi đấu lần này do Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. Với sự tham gia của 32 đội bóng là các cầu thủ không chuyên người Việt đang học tập, làm việc và sinh sống tại khu vực Chubu và khu vực Kyushu của Nhật Bản. Giải đấu thu hút đông đảo cổ động viên là kiều bào Việt Nam và người dân bản địa tới sân cổ vũ, chia sẻ những tình cảm chân thành, sâu sắc trước sự tổn thất to lớn của đồng bào các tỉnh phía Bắc trong nước.

Quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề của cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa gây ra. Ngoài việc tiếp nhận quyên góp trực tiếp tại sân thi đấu, BTC cũng cung cấp thông tin tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam tới cộng đồng người Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân người Việt tại Nhật Bản. Một số đội bóng đạt giải cũng đã dành lại toàn bộ phần thưởng của mình cho Ban tổ chức để gửi về trong nước. Tại giải FAVIJA CHUBU CUP diễn ra tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka đã quyên góp được tổng số 189.000 Yên tiền mặt (tương đương 33 triệu VND). Còn tại giải FAVIJA KYUSHU CUP diễn ra tại thành phố Kitakyushu tỉnh Fukuoka đã quyên góp được tổng số 157.500 Yên tiền mặt (tương đương 27 triệu VND). Ngoài các giải bóng đá, FAVIJA sẽ tập hợp sự đóng góp từ các giải thi đấu cầu lông, karate, các chi hội thành viên trực thuộc và gửi về trong nước thông qua Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao vào ngày 18/9 tới. Các cầu thủ thi đấu trên sân. Tới tham dự và cổ vũ cho giải đấu, bà Vũ Chi Mai - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cho biết: "Hoạt động thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố quan hệ cộng đồng. Bóng đá, cũng như nhiều môn thể thao khác, không chỉ là sân chơi để mọi người thể hiện tài năng và niềm đam mê mà còn là cơ hội để kết nối, xây dựng tinh thần đoàn kết. FAVIJA đã tổ chức nhiều giải đấu thể thao, trên toàn nước Nhật Bản đặc biệt là những sự kiện kết nối cộng đồng như giải bóng đá hôm nay. Giải bóng không chỉ đơn thuần là những trận đấu trên sân cỏ, kết nối, tinh thần đoàn kết mà còn nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản không chỉ về vật chất mà còn gửi đi thông điệp về tình người, về lòng nhân ái, sự đồng cảm, đây là truyền thống của người Việt Nam. Sự đoàn kết và lòng nhân ái chính là nguồn động viên lớn nhất giúp đồng bào trong nước vượt qua khó khăn và xây dựng lại cuộc sống". BTC trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự giải FAVIJA CHUBU CUP 2024. Kết thúc một ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính trên tinh thần thể thao đoàn kết, lan toả yêu thương, CUP vô địch giải FAVIJA CHUBU CUP đã thuộc về FC T-Connect, Á quân thuộc về FC Nghệ Tĩnh Shizuoka, Hai đội đồng giải ba là FC Thanh Hoá và FC Kakegawa. Giải cầu thủ xuất sắc thuộc về cầu thủ Đào Xuân Ngữ - FC T-Connect, giải vua phá lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn Ngọc Bảo - FC Thanh Hoá và giải thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Hoàng Văn Nhật - FC Nghệ Tĩnh Shizuoka. Chức vô địch tại Giải FAVIJA KYUSHU CUP thuộc về FC Hà Tĩnh. Còn giải FAVIJA KYUSHU CUP thì cup vô địch đã thuộc về FC Hà Tĩnh. Á quân là FC Nghệ An, hai đội đồng giải ba là FC Bắc Giang và FC Nghệ Tĩnh Fukuoka. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho cầu thủ Ngô Đức Hoàng và giải vua phá lưới cho cầu thủ Phạm Văn Bắc cùng thuộc FC Hà Tĩnh Fukuoka, giải thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Nguyễn Quang Pháp - FC Nghệ An. Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết, các đội bóng đạt giải đồng thời cũng giành tấm vé tham dự đại hội bóng đá toàn quốc người Việt tại Nhật được tổ chức vào cuối tháng 11 tới tại thủ đô Tokyo.