Cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip Hoàng Thùy Linh nghi hát nhép

Trước concert, Hoàng Thùy Linh đã nhận không ít chỉ trích vì phát ngôn vòng vô và bị đánh giá thái đội là trịch thượng. Ồn ào này khiến nhiều người cho rằng concert của Hoàng Thùy Linh sẽ thưa người, thế nhưng các hạng vé của nữ ca sĩ thực chất đều đã hết sạch trước khi sự kiện diễn ra.

Mới đây, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau đoạn clip cận cảnh Hoàng Thùy Linh khi biểu diễn ca khúc Duyên âm trên sân khấu concert. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lúc giữa bài hát với đoạn rap vô cùng bắt tai.