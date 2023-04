Cộng đồng mạng chỉ trích Trấn Thành 'trổ tài' dạy hát

Cụ thể, với vai trò ban giám khảo tại chương trình âm nhạc, sau khi xem xong tiết mục của thí sinh, Trấn Thành cho rằng bạn thí sinh kiểm soát nhịp không ổn. Bên cạnh đó, cách xử lý, bỏ nhỏ khi hát của thí sinh không được nam MC đánh giá cao và so sánh còn thiếu sót so với Bùi Anh Tuấn.

Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành yêu cầu thí sinh hát lại một đoạn nhỏ và sau đó thị phạm bằng cách hát lại với cách xử lý được nam MC cho là tinh tế và hay hơn. Tuy nhiên, màn thị phạm của Trấn Thành bị nhiều khán giả phản ứng. Nhiều người cho rằng kỹ thuật hát của Trấn Thành vẫn hạn chế, thậm chí là không thể so sánh với thí sinh. Một số bình luận của khán giả: "Nghe muốn cảm lạnh", "Thành dạy thanh nhạc cũng được nhưng dạy lý thuyết", "dân hài mà làm giám khảo dân hát", "nghe mà ngại thay luôn",...