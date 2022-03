Cộng đồng mạng chỉ trích clip Đàm Vĩnh Hưng vừa hát vừa nằm bò

Your browser does not support the video tag.

Đàm Vĩnh Hưng vừa hát vừa nằm lên người nam nhạc công

Đáng nói, trong đoạn clip này Đàm Vĩnh Hưng đã có hành động vô cùng khó hiểu khi trình diễn trước nhiều khán giả ngồi xem phía dưới.

Cụ thể, nam nhạc công thổi kèn Saxophone nằm ngửa ra sân khấu để diễn cùng ban nhạc. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng nằm ngửa ra bên cạnh để hát.

Một lát sau, Đàm Vĩnh Hưng gối đầu lên người nam nhạc công và nằm với tư thế chân vắt ngang. Nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc đã dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc "khó đỡ" này của nam ca sĩ.