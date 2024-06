Công dân Việt Nam tại Israel cần chú trọng biện pháp đảm bảo an toàn trước nguy cơ gia tăng xung đột

Trước tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán (ĐSQ) khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Israel: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là miền bắc Israel. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân.

Người Việt tại Israel cũng được đề nghị chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến địa điểm tập trung đông người và thường xuyên giữ liên hệ với đại sứ quán.