Chính sách 5, quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá, cụ thể. Theo đó, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long (Ảnh: Phạm Thắng).

Giải trình thêm tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, ban đầu Bộ Công an dự kiến đấu giá biển số ô tô ở công an tỉnh, nhưng qua nghiên cứu, đánh giá thấy rằng đấu giá phân tán như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất không cao.

"Do đó chúng tôi tính toán các điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an"- Thứ trưởng Bộ Công an cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho biết, tại phiên họp của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan thẩm tra) vừa qua, cơ quan soạn thảo đã xin rút lại đề nghị phân chia nguồn thu từ đấu giá biển số xe theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương (chính sách 5). Thay vào đó, toàn bộ kinh phí này sẽ được nộp lại ngân sách trung ương.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, một trong những nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng dự thảo nghị quyết là công dân có quyền đấu giá biển số ô tô của bất cứ tỉnh nào trên lãnh thổ Việt Nam. "Với cơ sở dữ liệu công dân, hạ tầng của Bộ Công an hiện nay có thể thực hiện tốt việc này"- ông nói.