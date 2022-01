Công chúng ngỡ ngàng trước ảnh đón tuổi 40 của công nương Kate

Your browser does not support the audio element.

Công nương Anh Kate Middleton vừa bước sang tuổi 40, nhân dịp này, người đẹp của Hoàng gia Anh tung ra 3 bức ảnh mới với vẻ đẹp ấn tượng khiến công chúng phát sốt (Ảnh: People).

Những bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Paolo Roversi. Trong ảnh, công nương Kate mặc loạt váy áo của nhà mốt Alexander McQueen. Nhiếp ảnh gia Paolo Roversi đã từng chụp hình cho nhiều ngôi sao nữ nổi tiếng như hai siêu mẫu Naomi Campbell và Kate Moss.

Chia sẻ về trải nghiệm chụp hình cho công nương Kate, nhiếp ảnh gia Paolo Roversi nhận xét đây là "một khoảnh khắc của niềm vui chân thật".