Công chúa Nhật từ bỏ tất cả vì tình yêu: Lắng nghe nỗi lòng người cha

Thái tử Fumihito không tránh khỏi sự hoang mang, lo lắng trước loạt sự việc này, ông không rõ con gái và hôn phu đang thực sự nghĩ gì và dự định điều gì. Ông chỉ có thể quan sát với sự lo lắng, trong khi đó, truyền thông vẫn rất quan tâm và không ngừng đưa tin về công chúa Mako và phò mã Kei Komuro.

Về cuộc sống của cựu công chúa Mako trong hiện tại

Mako đã từ bỏ tước vị công chúa trong Hoàng gia Nhật Bản để lấy chồng là một "thường dân" (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, chồng của Mako - anh Kei Komuro (30 tuổi) vẫn chưa có được sự ổn định trong công việc mà anh theo đuổi. Komuro tiếp tục thi trượt lần hai kỳ thi sát hạch năng lực, vì vậy, anh chưa thể chính thức hành nghề luật sư tại New York. Việc chưa thể trở thành luật sư khiến Komuro vẫn dừng lại ở vị trí trợ lý tại công ty luật nơi anh làm việc.

Mako đã từ bỏ tước vị công chúa trong Hoàng gia Nhật Bản để lấy chồng là một "thường dân". Cô từ chối khoản tiền 1,3 triệu USD mà Hoàng gia dành cho cô sau khi cô từ bỏ tước vị. Hành động của Mako khiến rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bản lĩnh, sự hy sinh và tình cảm lớn mà cô dành cho người chồng của mình.

Rất nhiều người đã kỳ vọng rằng Komuro sẽ sớm có được sự ổn định trong công việc, để "xứng đáng" với người vợ có xuất thân Hoàng gia của mình. Dù vậy, mọi việc đang diễn ra không như ý đối với cặp đôi.

Mako hiện chưa tìm được việc làm sau khi cùng chồng tới định cư ở New York. Cô đang làm tình nguyện viên không lương tại một bảo tàng lớn nằm ở gần nhà. Hai người đang sống trong căn hộ có một phòng ngủ, căn hộ thuộc loại cao cấp, nằm ở quận Manhattan, New York, Mỹ. Cặp đôi được cho là sống tự lập dựa trên năng lực tài chính của mình, không nhận hỗ trợ từ hai bên gia đình.

Hiện tại, chồng của Mako - anh Kei Komuro (30 tuổi) vẫn chưa có được sự ổn định trong công việc (Ảnh: Daily Mail).

Mako và Komuro kết hôn hồi tháng 10/2021, sau đó vài tuần, họ chuyển tới sống ở thành phố New York, Mỹ. Komuro đã hai lần tham gia kỳ thi sát hạch luật sư tổ chức tại New York hồi tháng 7/2021 và hồi tháng 2/2022, nhưng đều bị trượt.

Kỳ thi sát hạch luật sư ở New York được giới chuyên môn đánh giá là rất gian nan, rất khó thi đỗ. Việc anh Komuro bị thi trượt hai lần liên tiếp nhận được nhiều sự cảm thông của những người am hiểu về ngành luật tại New York.