Công bố toàn bộ thông tin vụ bé trai lọt trụ bê tông

Thượng tá Quốc thông tin, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, tại khu vực mố cầu thuộc công trình cầu Rọc Sen, 4 cháu ngụ cùng địa phương vào công trình nhặt sắt vụn. Do bất cẩn, một cháu (Lý Thái Hạo Nam, 10 tuổi) bị rơi xuống lỗ cọc bê tông, đường kính 25cm, cắm sâu xuống đất 35m; độ cao từ mặt đất đến miệng cọc là 3m, đường kính miệng lỗ mặt đất rộng khoảng 60cm, có dạng hình phễu.

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý I ngày 28/2, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - cung cấp thông tin chính thức vụ việc cháu Lý Thái Hạo Nam, 10 tuổi, lọt trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) dẫn đến tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã, công an huyện Thanh Bình cùng lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường triển khai nhanh các biện pháp giải cứu.

Nguyên nhân cháu tử vong là do bị sốc chấn thương đùi phải, rơi vào môi trường có nước (Ảnh: Nguyễn Hành).

Lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân đã lọt qua đốt cọc thứ 2 đến đoạn cọc thứ 3, ở độ sâu 24m, nhanh chóng triển khai bơm oxy xuống đáy trụ và triển khai các biện pháp cứu hộ.

Tuy nhiên, do địa hình, địa chất phức tạp, phương tiện chuyên dụng cứu hộ còn thiếu, đến ngày 4/1/2023, sau nhiều ngày nỗ lực cứu hộ, quan sát bên trong lòng cọc có nước,… lãnh đạo tỉnh đã cùng cơ quan y tế, công an, dựa trên kết quả điều tra, thu thập được tại hiện trường và các điều kiện bảo tồn sự sống, nhận định và kết luận nạn nhân đã tử vong.