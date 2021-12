Công bố những con số thống kê concert của BTS tại Mỹ đủ khiến người khác nổi da gà: Doanh thu 'PTD ON STAGE LA' cao nhất trong 10 năm qua!

Thành phố Los Angeles tại Mỹ những ngày qua dường như đang có lễ hội, và những nhân tố khiến sự bùng nổ ấy bắt đầu không ai khác chính là BTS. Vào ngày 2 tháng 12, BTS đã khép lại concert kéo dài 4 ngày của nhóm tại Mỹ mang tên 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' (viết tắt: PTD ON STAGE LA) tại Sân vận động SoFi ở Los Angeles. Concert này bắt đầu vào ngày 27 và 28 tháng 11, sau đó tiếp tục vào ngày 1 và 2 tháng 12.

Đây là concert offline đầu tiên của BTS kể từ concert 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]' tại Seoul vào năm 2019. Xuyên suốt concert, BTS không chỉ mang đến những màn trình diễn thỏa mãn phần nhìn lẫn phần nghe mà còn gây phấn khích hơn với sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt từng cộng tác với nhóm như Megan Thee Stallion (Butter bản remix), Halsey (Boy With Luv) và Chris Martin của Coldplay (My Universe).

Mới đây, Billboard đã công bố những thống kê chi tiết về 4 buổi diễn 'PTD ON STAGE LA' của BTS, và cảm giác của bất kỳ ai khi đọc qua cũng sẽ đều phải kinh ngạc. Lý do là bởi vốn biết BTS đang có độ nổi tiếng vượt bậc, nhiều người vẫn bị sốc khi nhìn những con số ấn tượng về lượng vé, doanh thu và đặc biệt là việc nhóm đi vào đã thiết lập cột mốc mới tại Billboard Boxscore trong 10 năm qua.

Số lượng người xem (Số lượng vé bán ra)