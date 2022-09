Công bố những biển số được đấu giá trước 30 ngày để người dân lựa chọn

Thứ năm, số tiền thu được từ đấu giá biển số 100% nộp vào ngân sách nhà nước.

Người dân ngẫu nhiên bấm được biển số đẹp (Ảnh minh họa: T.N).

Tuy nhiên, giải trình thêm tại phiên họp, cho biết, ban đầu Bộ Công an dự kiến đấu giá biển số ô tô ở công an tỉnh, nhưng qua nghiên cứu, đánh giá thấy rằng đấu giá phân tán như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất không cao. "Do đó chúng tôi tính toán các điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an"- ông Long nói.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét.

Được biết, nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar…