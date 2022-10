Công bố nền tảng số, bộ giải pháp chuyển đổi số

Với tổng người dùng Internet chiếm hơn 73% dân số, Việt Nam là đất nước là tỷ lệ người dùng Internet cao so với các nước khác trên thế giới. Thời gian online trung bình của mỗi người dân hàng ngày 6 tiếng 38 phút. 3 lý do chính của việc dùng Internet thường xuyên ở Việt Nam là giữ liên lạc với bạn bè (71,4%), tra cứu thông tin (69%) và cập nhật tin tức (68,4%).

Vì vậy, có thể nói, trình duyệt web và công cụ tìm kiếm chính là cầu nối, là “cổng ra vào” kết nối người dùng vào không gian số, đến với những thông tin, dữ liệu mà họ cần trên mạng Internet, giúp giải quyết bài toán thu hẹp khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền, giữa Việt Nam và thế giới, thậm chí là giúp người dùng có công cụ để khởi nghiệp trên Internet. Theo định nghĩa của nhiều tổ chức quốc tế thì nền tảng trình duyệt và tìm kiếm là một trong các nền tảng số được coi là hạ tầng “mềm” của hạ tầng số tương đương với các nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ. Với 28 triệu người dùng nền tảng Cốc Cốc thì “hạ tầng số” này đã được gần 40% dân số Internet Việt Nam sử dụng để “đi lại” trên hạ tầng này.

Với công cụ tìm kiếm Cốc Cốc thu hút tới 574 triệu lượt truy vấn mỗi tháng. Tôi mong rằng, Cốc Cốc sẽ tiếp tục trở thành “cánh cổng” kết nối Internet với người dùng Việt, giúp con người Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc hơn bằng cách hỗ trợ họ tận dụng tối đa các tiện ích trên Internet để phục vụ cho cuộc sống và công việc thường ngày, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay.

Nền tảng số phục vụ người dân là chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện với mục tiêu tìm ra những nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và phục vụ những nhu cầu khác nhau của người dân.

Theo quyết định này, để trở thành nền tảng số phục vụ người dân năm 2022, các sản phẩm công nghệ phải đạt đủ 4 tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra bao gồm: tư cách pháp nhân và năng lực của tổ chức, doanh nghiệp; chức năng và tính năng của nền tảng số; an toàn, an ninh mạng; tiêu chí khác theo từng tình huống, nền tảng cụ thể. trong đó, ưu tiên những nền tảng có thể đáp ứng một số nhóm nhu cầu cơ bản, phổ biến của người dân như thông tin liên lạc, mua sắm, an toàn thông tin mạng,...