Công bố mới: Hiệu quả vaccine Pfizer sụt giảm không hề nhẹ trước biến thể Omicron

31 phút trước Tin pháp luật

Người dân phát hiện nữ chủ quán cà phê kích dục nằm trên vũng máu ở huyện Hóc Môn, TP.HCM nên vội hô hoán báo công an. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được nam thanh niên gây án khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.