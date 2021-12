Công bố mới của WHO về biến chủng Omicron

Tiến sĩ Soumya Swaminathan - trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ảnh: AFP.

Tuyên bố từ WHO là nỗ lực mới nhất từ giới chức trách y tế thế giới nhằm trấn an công chúng về vaccine trong bối cảnh nhiều câu hỏi về biến chủng mới vẫn chưa được giải đáp.



Các công ty vaccine đã khiến thị trường chao đảo với những tuyên bố có vẻ mâu thuẫn. Giám đốc điều hành (CEO) của Moderna Inc. cho biết có thể cần vaccine mới cho biến chủng Omicron.



Trong khi đó, cả Đại học Oxford, đơn vị phát triển vaccine do AstraZeneca Plc đưa ra thị trường và người đứng đầu BioNTech SE - đối tác vaccine của Pfizer Inc. - nói rằng các vaccine hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ trước biến chủng Omicron.



WHO đang trông chờ có thêm dữ liệu về sự lây nhiễm của biến chủng Omicron trong những ngày tới, bà Maria van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO - cho hay trong cuộc họp báo.



Bà nói thêm rằng có thể biến chủng này sẽ dễ lây truyền hơn các chủng virus trước đó và hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của nó.



Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo về lệnh cấm nhập cảnh của nhiều nước, cho rằng điều đó sẽ không ngăn được sự lan truyền của biến chủng mới. Một số quốc gia đã áp lệnh hạn chế việc đi lại, đặc biệt là từ miền Nam châu Phi, do sự xuất hiện của biến chủng mới.



Các quan chức WHO kêu gọi mọi người tiếp tục tiêm vaccine hoặc tiêm nhắc lại. Họ khẳng định điều cần thiết là phải chống lại biến chủng Delta trước để ngăn chặn Omicron.



“Mọi thứ chúng ta có thể làm để chống lại biến chủng Delta, vốn thống trị trên toàn thế giới, cần được áp dụng và củng cố cho biến chủng Omicron”, tiến sĩ Van Kerkhove nói, đồng thời cho biết thêm rằng các quốc gia sẽ được hưởng lợi từ những quyết định được đưa ra ngay bây giờ bất kể quỹ đạo của Omicron diễn ra như thế nào.