Công bố Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Giải thưởng sẽ được trao tặng cho đối tượng là các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị.

"Đây là sự tôn vinh dành cho các nhà khoa học có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh"- ông Hoàng Phúc Lâm cho hay.