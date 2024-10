Công bố CCTV trước khi Liam Payne ngã lầu tử vong, phát hiện điểm bất thường trong cái chết của nam ca sĩ

Cái chết của Liam Payne xuất hiện những tình tiết mới. 1 vị khách cho biết đã nghe thấy tiếng ồn, tiếng hét dữ dội phát ra từ phòng nam ca sĩ trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể anh dưới sân khách sạn. Ngày 18/10, tờ Page Six đưa tin đài truyền hình Ameria TV công bố hình ảnh cuối cùng của Liam Payne tại khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Bức ảnh được trích xuất từ camera an ninh (CCTV) của khách sạn vào ngày 16/10. Trong ảnh, cựu thành viên One Direction đứng chờ thang máy để trở lại phòng, tay cầm theo 1 vật trong như máy tính xách tay. Vài giờ sau, vụ việc thương tâm xảy ra với Liam Payne. Trước đó, các nhân chứng cho biết Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn trong trạng thái tinh thần bất ổn. Các nhân viên khách sạn đã gọi cảnh sát để báo cáo về hành vi hung hăng của anh.

Hình ảnh Liam Payne được cho là trở về phòng sau khi đập đồ ở sảnh khách sạn, và xảy ra vụ việc thương tâm vào chiều 16/10 (giờ địa phương) Alberto Crescenti - Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires - cho biết Liam Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14 m xuống sân khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện nam ca sĩ có nhiều vết thương nghiêm trọng gây chảy máu trong và ngoài, bao gồm cả vỡ hộp sọ. Đáng chú ý, theo văn phòng công tố Argentina, Liam Payne có thể đã ngã khỏi ban công khách sạn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc hoàn toàn bất tỉnh, không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân. Không chỉ vậy, 1 vị khách lưu trú tại khách sạn cho biết đã nghe thấy tiếng hét lớn và rất nhiều tiếng ồn giống tiếng nâng vật nặng hoặc tiếng đập đồ từ phòng của Liam Payne. Sau đó, các nhân viên khách sạn liên tục ra vào phòng của nam ca sĩ. Thời điểm này, tiếng ồn càng trở nên dữ dội hơn, đến tận 16h30 phút mới dừng lại. Không lâu sau, còi báo động vang lên inh ỏi, xe cảnh sát đậu đầy phố. Theo cảnh sát Buenos Aires, họ đến hiện trường lúc 17h và phát hiện thi thể của Liam Payne ở sân khách sạn. Hiện, chưa rõ Liam Payne đã làm gì, gặp phải vấn đề gì trong khoảng thời gian 30 phút trống nói trên.

Trước 16h30 phút ngày 16/10, 1 vị khách cho biết đã nghe thấy những động lớn từ phòng Liam Payne. Theo cảnh sát, họ thấy thi thể của nam ca sĩ dưới sân khách sạn vào lúc 17h Đến nay, cơ quan chức năng đã phỏng vấn 5 nhân chứng để tái hiện những giờ cuối cùng của Liam Payne trước khi vụ ngã lầu xảy ra. Đồng thời, họ cũng xem xét khả năng có sự liên quan của bên thứ 3 trong vụ việc nam ca sĩ qua đời. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đã có 2 người phụ nữ bí ẩn ở cùng Liam Payne vài giờ trước khi trước khi cựu thành viên One Direction rơi xuống từ ban công khách sạn và tử vong. Danh tính của 2 người phụ nữ này vẫn đang được giữ bí mật. Hiện tại, giới chức địa phương coi 2 người phụ nữ này là "nhân chứng chủ chốt", thay vì nghi phạm trong vụ việc của Liam Payne. Điều này được đưa ra trong trong bối cảnh hiện tại, người ta tin rằng đây là cái chết của nam ca sĩ 31 tuổi có nhiều uẩn khúc. Ngoài ra, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa rõ ai đã cung cấp ma túy cho Liam Payne. Trong tuyên bố dài trước đó, phía công tố viên xác nhận rằng họ đã lấy đi "một số chất" từ phòng của Liam Payne mà họ tin rằng anh đã sử dụng trước khi tử vong.

Liam Payne đã ở chung với 2 người phụ nữ lạ mặt trước khi vụ ngã lầu xảy ra Thông tin Liam Payne qua đời khiến cả Hollywood bàng hoàng, người thân của nam diễn viên và người hâm mộ không khỏi sốc. Gia đình nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư để "vượt qua giai đoạn khủng khiếp này". Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời. 1 tuần trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, Liam Payne gặp cú sốc lớn về sự nghiệp khi anh bị hãng thu âm Universal Music chấm dứt hợp đồng.